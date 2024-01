La ricerca: “Lombrichi si ammalano per le plastiche e addio terreni fertili”

Anche i lombrichi soffrono. Ed è un guaio per tutti. Ingeriscono microplastiche nel terreno che, oltre ad essere indigeste, veicolano pesticidi. Il piccolo verme cilindrico subisce quindi un attacco che ne infiamma l’intestino. Ci sono pericoli perché i lombrichi sono gli artefici di terre fertili, scavano instancabilmente le loro gallerie nel suolo, incorporano il materiale vegetale morto nel terreno, producono il pregiato humus e provvedono a una struttura ottimale del suolo. Averli in buona salute è fondamentale. Per fortuna c’è una ricerca svolta sul tema in seno all’Università Cattolica. 0, 27 anni, piacentino, ex studente del Respighi, laureato in tecnologie alimentari e dottorando con il professor Edoardo Puglisi (Dipartimento di scienze e tecnologie alimentari per una filiera agro-alimentare sostenibile), firma uno studio specifico che potrebbe portare anche il legislatore a considerare la pericolosità di avere nel terreno grandi quantità di microplastiche, spesso nanoplastiche veicolo di contaminanti (erbicidi) invisibili all’occhio umano, pronte ad essere ingerite dal lombrico.

L’ARTICOLO COMPLETO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTÀ