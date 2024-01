Cultura, salute, educazione e ricerca: il bando YouthBank rivolto agli under 25

Il gruppo di 15 giovani “banchieri” del progetto YouthBank (ideato e organizzato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano) ha messo a punto, dopo mesi di lavoro, il bando rivolto a tutte le ragazze e i ragazzi under 25 che frequentano e vivono la città: un bando – per il quale saranno stanziati 30mila euro – che punta a intercettare e sostenere iniziative di carattere socio-culturale volte a migliorare l’inclusività e l’accessibilità dei servizi dedicati ai giovani (integrazione sociale, eventi culturali, opportunità di aggregazione), favorendone il benessere psicofisico (prevenzione di disturbi alimentari, bullismo, dipendenze e promozione di equità sociale, inclusione, sport) e sensibilizzando a questioni socialmente rilevanti per i giovani come sostenibilità ambientale, orientamento alla scuola e al lavoro.

Sono stati gli stessi YouthBanker, attraverso un questionario, a raccogliere i bisogni più sentiti dai loro coetanei che frequentano e vivono la città. Una volta raccolti i progetti, gli YouthBanker avranno quindi il compito di valutarli, scegliere i più meritevoli, decidere quali sostenere economicamente e verificarne l’andamento e l’impatto.

IL GRUPPO YOUTHBANK – I nomi dei componenti del progetto YoutBank sono: Beatrice Ciambriello, Sukdeep Singh, Alessandro Carini, Luca Ferrari, Benedetta Brusamonti, Manuela Terribile, Alice Lombardelli, Marta Bonatti, Micol Palisto, Emilio Maddalena, Maria Grisi, Laura Sakamoto, Daniel Ilie Gambolò, Sofia Traversi, Daniele Spina e Alice Zucca. Hanno tutti dai 19 ai 25 anni, sei ragazzi e nove ragazze che nella vita studiano o lavorano, ma nel tempo libero hanno scelto di dedicare un po’ di tempo per cercare (e fornire) risposte ad alcuni dei problemi sociali della comunità e dei giovani in particolare. Coordinatore del progetto è Edoardo Favari, consigliere generale della Fondazione.

TUTTE LE INFO PER PARTECIPARE AL BANDO

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI