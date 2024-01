Istituto Sant’Eufemia, sabato 20 gennaio open day per conoscere l’offerta formativa

La scelta della scuola a cui iscriversi e il percorso da seguire è sempre una tappa importante nella vita di uno studente. Ecco perché le giornate di orientamento sono importanti per ragazzi e famiglie. Ultima mattinata di scuola aperta, sabato 20 gennaio, per conoscere tutte le opportunità che l’Istituto Sant’Eufemia riserva a favore dei propri alunni e delle loro famiglie. Un appuntamento “porte aperte” per conoscere un’offerta formativa di eccellenza in continuità dal nido alla scuola primaria in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2024-25.

Dalle 9 alle 12 sarà l’occasione per visitare gli ambienti, conoscere gli insegnanti e gli educatori che il prossimo anno accoglieranno i nuovi iscritti, approfondire l’offerta educativo-formativa e le peculiarità di un istituto scolastico che offre continuità negli stili educativi, apprendimento con il supporto di metodologie di didattica attiva ed il percorso più completo in lingua Inglese esclusivamente con docenti madrelingua British Institutes. E’ consigliata la prenotazione ai numeri 0523.330410 e 0523.322679, oppure per email all’indirizzo [email protected].