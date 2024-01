Cimitero di Piacenza più inclusivo: installati i cartelli in braille per non vedenti

Anche i dettagli fanno la differenza verso una maggiore inclusione della popolazione. Così nel cimitero urbano di Piacenza c’è una novità che soddisfa un’esigenza quotidiana delle persone non vedenti: la segnaletica in Braille. La ditta concessionaria dell’impianto comunale, Sanitaria Servizi Ambientali, ha infatti avviato l’installazione di cartelli – in particolare in tutti gli ingressi, compresi i campisanti nelle frazioni – tradotti anche con il sistema di lettura tattile a rilievo, fondamentale per permettere l’orientamento degli utenti con disabilità visiva. Ora con il Braille impresso sulle grafiche, quindi, i cittadini non vedenti potranno individuare i vari reparti con più semplicità, oltreché conoscere gli orari di accesso all’area.

Intanto prosegue anche il maxi piano di riqualificazione del cimitero urbano in via Caorsana e delle strutture frazionali, alle porte di Piacenza. Proprio in questi giorni gli operai stanno provvedendo alla pulizia – non eseguita da anni – dei tetti del sesto reparto, confinante con il cementificio. I detriti accumulati causavano molti disagi, perché la pioggia finiva sulle pareti e all’interno delle gallerie.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: