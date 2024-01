Ferito al collo con un bicchiere durante un litigio scoppiato in strada a La Verza

Nel corso di un diverbio scoppiato con un’altra persona, un uomo sarebbe stato colpito con un bicchiere, riportando un taglio vicino al collo. Portato in ambulanza al pronto soccorso, non è considerato in pericolo di vita. L’episodio è avvenuto a La Verza verso le 22,30 di fuori da un locale che si affaccia sulla strada Bobbiese, la Statale 45. Sul posto i mezzi del 118 e tre volanti della polizia che hanno avviato accertamenti.