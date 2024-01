Per i futuri chef gluten free a Piacenza c’è una “Scuola di celiachia” con 160 studenti

A Piacenza c’è una Scuola di Celiachia. Conta 160 studenti che provengono dagli istituti alberghieri o dagli enti di formazione regionale. Sono i ristoratori di domani, quelli che si dovranno misurare con una patologia in aumento. Già adesso infatti la provincia di Piacenza conta 1.273 celiaci diagnosticati. Anche per questo l’Aic (Associazione italiana Celiachia) ha promosso un progetto, intitolato appunto “Scuola di Celiachia”, che coinvolge otto classi del campus agroalimentare Raineri Marcora e, da quest’anno, anche una ventina di studenti dell’ente regionale di formazione Ial.

Lunedì alla mattina seguiranno una lezione con la dietista Monica Maj che rappresenta il Sian, ossia il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Dipartimento di Sanità Pubblica, mentre al pomeriggio metteranno le mani in pasta (gluten-free ovviamente) con la food blogger Ilaria Bertinelli che sperimenterà insieme a loro alcune ricette adatte ai celiaci.



“Per noi è un progetto importante – spiega la vicepresidente regionale di Aic Maria Pia Rivetti – ma lo è anche per gli studenti dato che garantisce loro di acquisire l’attestato del percorso Sian di formazione specifico per la produzione e somministrazione di alimenti senza glutine spendibile nel mondo del lavoro”.



“È importante che chi è celiaco si metta in contatto con l’associazione – fa notare Rivetti – perché sono diversi i servizi che Aic offre a sostegno di chi ha questa patologia, ma anche dei familiari. Per informazioni e iscrizioni è possibile telefonare al numero 3385498390 per concordare un incontro nella nostra sede alla Casa delle Associazioni di via Musso 5”.