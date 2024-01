A Monticelli già spesi 80mila euro per sistemare la scuola colpita da tre incendi

I tre incendi che hanno interessato i locali del seminterrato della scuola primaria Casali di Monticelli sono già costati al Comune quasi 80mila euro. A distanza di tre mesi dall’ultimo evento (registrato lo scorso 20 ottobre, il terzo dal marzo scorso) che aveva peraltro determinato la chiusura temporanea dell’edificio, le indagini per accertarne le cause sono ancora in corso. La Procura non ha ancora fatto trapelare nulla. Intanto, l’ente locale è dovuto intervenire con urgenza per poter rendere fruibile l’edifico che accoglie studenti e docenti di primaria e secondaria di primo grado. Affrontando una spesa di oltre 78mila euro.