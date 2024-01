Due amici ogni tre mesi si danno appuntamento all’Avis per donare il sangue

Ci sono tanti modi per promuovere la donazione di sangue, ma Claudio Anelli e Claudio Bruzzi ne hanno trovato uno davvero accattivante. Amici da tempo, ciascuno ha preso la sua strada negli anni passati, ma dalla scorsa estate sono ritrovati e hanno deciso di non perdersi più di vista dandosi un appuntamento fisso ogni tre mesi, non in un bar o allo stadio, ma ad una sede Avis del territorio piacentino per donare il sangue. Il loro obiettivo è andare a conoscere tutte le 32 sedi ed è un modo piacevole per apprezzare le peculiarità di ciascuna, incontrare i volontari e simpaticamente stilare una classifica considerando la location, l’ospitalità, la professionalità e la colazione.

Il loro tour è iniziato nel 2023 e si concluderà – visto che gli uomini possono donare una volta ogni tre mesi – tra 7 anni. Non hanno alcun mandato dalla direzione di Avis provinciale (che comunque è a conoscenza dell’iniziativa personale dei due donatori itineranti), né sono professionisti del settore turistico per avere le competenze per giudicare. Lo scopo, dicono Anelli e Bruzzi, è quello di sensibilizzare alla donazione di sangue.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTA’