Emozioni e ricordi: consegnate le targhe a quattro “botteghe storiche”

Mattinata di emozioni e ricordi a Piacenza dove sono state consegnate le vetrofanie alle quattro “botteghe storiche” che di recente hanno ricevuto il riconoscimento dal Comune di Piacenza. Le realtà entrate a far parte dell’Albo sono: il negozio Martinelli Linea Corredo, al civico 125 di via Alberoni, dove già nel 1948 si trasferì l’azienda seguita, negli anni a venire, dal punto vendita specializzato in tessili e accessori per la casa; la farmacia Corvi di corso Vittorio Emanuele, operativa da oltre 90 anni; lo studio fotografico di Mauro Del Papa, in via Campo Sportivo Vecchio 8, dove ha sede dal 1972 e la trattoria La Pireina in via Borghetto 137, dove nel 1907 i nonni di Carlo Giacobbi aprirono il loro negozio di generi di prima necessità per poi allargare l’attività con il forno e l’osteria. A consegnare le vetrofanie è stato l’assessore al Commercio, Simone Fornasari.

Il nostro viaggio alla scoperta delle “botteghe storiche” parte dallo studio fotografico di Mauro Del Papa.