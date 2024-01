Violento incidente lungo la tangenziale a Fiorenzuola: due feriti, uno è grave

È di due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Fiorenzuola, lungo la tangenziale. Stando a quanto ricostruito due veicoli si sarebbero scontrati violentemente poco dopo le 16.00, per cause ancora da accertare. In seguito all’impatto due persone sono rimaste incastrate tra le lamiere: una di loro, in particolare, verserebbe in condizioni molto gravi. Sul posto, oltre all’Autoinfermieristica del 118 e all’Automedica proveniente da Fidenza, è atterrata l’eliambulanza da Parma. A liberare i feriti ci hanno pensato i vigili del fuoco. I mezzi di soccorso sono ancora sul posto.