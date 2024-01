Carpaneto, confronto sul mercato del mercoledì. Due progetti sul tavolo

Si lavora insieme, amministrazione e ambulanti, per rivitalizzare il mercato del mercoledì.

L’obiettivo – è stato detto in sala Bot – è quello di ridisegnare la disposizione dei banchi che attualmente sono troppo frammentati e creano spazi vuoti, rendendo la manifestazione poco appetibile. E nel ridistribuire i banchi del mercoledì, si cercherà di pari passo di recuperare posti auto per rendere più accessibile ai fruitori l’area mercatale.

Sono state presentanti due possibili riassetti.

Una soluzione, in apparenza più facilmente condivisibile, prevede lo spostamento degli undici banchi di via Guglielmo Marconi negli spazi disponibili in via Scotti da Vigoleno e via Papa Giovanni XXIII. Via Marconi ospiterebbe così i posti auto a cui si aggiungerebbero quelli della parte sud di via Vittorio Veneto.

Un’altra soluzione, descritta come più impattante, prevede il trasferimento dei banchi di via Guglielmo Marconi e di piazza XX Settembre in via Scotti da Vigoleno e via Papa Giovanni XXIII.

“La volontà – ha spiegato il sindaco Andrea Arfani – è quella di replicare, anche il mercoledì, l’assetto della domenica, privilegiando la collocazione dei banchi nelle due storiche piazze vocate ad accogliere il mercato. Si tratta, in entrambi i casi, di bozze, allo stato embrionale. Se ci fossero presentate altre alternative saremmo ben disponibili a valutarle. Non vogliamo calare soluzioni dall’alto. Per questo abbiamo iniziato un percorso partecipato, per discutere di una situazione complessa di fronte alla quale dobbiamo tutti essere bendisposti a trovare rimedio”.

Entro metà febbraio, l’amministrazione incontrerà esercenti e commercianti dell’area mercatale per discutere anche con loro della redistribuzione dei banchi del mercato del mercoledì.