“Colpi di arma da fuoco alla Farnesiana”: fermati 4 ragazzini con una scacciacani

Alcuni cittadini nel pomeriggio di ieri, 23 gennaio, hanno segnalato l’esplosione di colpi di arma da fuoco nella zona di via Penitenti, a Piacenza. La polizia giunta sul posto, ha fermato quattro ragazzini, uno di loro era in possesso di una pistola scacciacani. L’arma è stata sequestrata e il proprietario è stato denunciato a piede libero per la violazione della normativa in materia di armi.