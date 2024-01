Associazione famiglie numerose incontra il sindaco. Un podcast tra le iniziative

I rappresentanti dell’Associazione nazionale famiglie numerose, Mariano Aliberti e Carlo Dionedi, hanno incontrato il sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi e l’assessore ai Servizi sociali Nicoletta Corvi. L’associazione ha presentato i contenuti di un dossier dettagliato sulle politiche familiari del territorio.

“In un clima propositivo e collaborativo – si legge nella nota dell’Associazione nazionale famiglie numerose – si sono rappresentate le difficoltà riguardanti il contributo economico del Voucher di sollievo che, lo scorso anno, ha subito molteplici ritardi, dovuti a mancanze che l’amministrazione si è premurata di non ripetere in futuro, e soprattutto è emerso che, tale misura economica, necessita di una revisione sostanziale del regolamento erogando il contributo legandolo all’indicatore Isee e non, come avviene oggi, destinando un somma piatta per ogni figlio, non tenendo conto delle disparità reddituali delle famiglie beneficiarie”.

Famiglie Numerose ha espresso la mancata adesione, nel mese di settembre 2023, della città di Piacenza al Network Amico della Famiglia. “Si è ribadito che tale adesione non ha alcuna natura ideologica ma solo fattuale – prosegue la nota – in quanto collocherebbe Piacenza in una rete di altre città aderenti permettendole, altresì, di accedere ad una serie di buone prassi che avrebbero agevolato non poco le famiglie del territorio. Nel concreto, l’adesione al network, ad esempio, avrebbe permesso di accedere a fondi perduti per la costruzione e l’implementazione di impianti o attrezzature sportive atte a favorire la pratica sportiva, come hanno usufruito alcune città già presenti nel network anche emiliane, o anche la possibilità concessa dalla regione Trentino di avere lo Skipass gratuito per tutti i cittadini, delle città aderenti al Network, per persone in età 0-18 anni e ai nonni accompagnatori dei minorenni. Gli esempi espressi mettevano in luce anche il mancato sostegno allo sport per l’anno 2023, da parte del Comune, non bandendo il Voucher Sport, a differenza della vicina Parma che invece per il triennio stanzia 400mila euro. Tante famiglie hanno dovuto indebitarsi per permettere la pratica sportiva dei figli o, addirittura, rinunciare”.

L’associazione ha chiesto al Comune di apporre un lampione che si accede ogni volta in cui si registra una nascita. L’ultima iniziativa organizzata dall’Anfn è Fattore famiglia, nato da un’idea dei coniugi Aliberti, Mariano e Maria. Si tratta di un canale whatsapp con informazioni riguardanti la famiglia, dalla sanità al fisco fino ai bonus richiedibili. All’iniziativa aderiscono professionisti che creano quotidianamente contenuti unici pensati per facilitare l’informazione per le famiglie.

L’assessore Corvi a tal proposito, ha chiesto che vi sia una collaborazione tra il Centro informa famiglie e questa piattaforma digitale in modo che, le iniziative del Comune, giungano a più famiglie possibili.

Prendendo spunto da quest’ultima opportunità, Fattore Famiglia organizzerà un podcast denominato “Fuori dal Comune” dove parteciperanno, a turno, sindaco e tutti i rappresentanti della giunta comunale, i quali risponderanno alle domande delle famiglie piacentine iscritte al canale che, ad oggi, vanta oltre le 780 adesioni.

“Infine – conclude la nota – visto il notevole grado di competenze generate dall’esperienza familiare, espresso durante l’incontro svoltosi sempre in un clima sereno, su richiesta di Anfn, si conveniva che, l’amministrazione comunale facesse partecipe l’Associazione famiglie numerose e di Fattore Famiglia, nominando i suoi rappresentanti ai tavoli tecnici del Comune, dove sono presenti altre realtà locali, al fine di apportare suggerimenti, proporre iniziative e curare gli interessi delle famiglie, con riguardo di quelle numerose”.