Calendasco, studenti e sindaco inaugurano insieme il cantiere alle ex scuderie

Dopo quella di via Matteotti per la sistemazione delle case popolari, una nuova gru è comparsa nello skyline del paese di Calendasco: si tratta del segno che sono finalmente partiti i lavori di recupero delle ex scuderie del castello, caseggiato diroccato che sorge proprio accanto alla piazza del maniero. E la presenza è stata subito inaugurata dai ragazzi delle scuole, prima tappa di un percorso partecipato che coinvolgerà la popolazione nella scoperta di questo cantiere fino alla restituzione del nuovo spazio alla comunità.

Le ex scuderie, come è noto, diventeranno da progetto la sede della nuova biblioteca ma anche un “hub culturale” che possa riattivare eventi e suggestioni grazie a lavori per un importo complessivo di due milioni e 400mila euro. Nei giorni scorsi, alle fasi preliminari del cantiere (che durerà due anni) hanno partecipato i ragazzi delle scuole medie del paese che hanno effettuato una visita col sindaco Filippo Zangrandi e hanno potuto conoscere le figure professionali – architetti, esperti o progettisti – che ruotano attorno al recupero delle scuderie.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ