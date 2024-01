Pericolo cinghiali sulle strade piacentine: raffica di incidenti

Due persone ferite, due cinghiali travolti, una donna denunciata per guida in stato di ebrezza. È il bilancio di quattro interventi dei carabinieri nella giornata di venerdì, 26 gennaio, per incidenti stradali avvenuti in varie zone della provincia. Sulla statale 45 presso Quarto, un’automobile ha travolto un cinghiale che è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Bobbio che ha effettuato tutti gli accertamenti relativi all’incidente. Un altro maiale selvatico è stato travolto da una macchina, questa vota in prossimità di Castell’Arquato. Il cinghiale rimasto ferito è fuggito, illeso il conducente del veicolo. Tamponamento fra tre automobili sul ponte del Po a Castelvetro. Una delle persone rimaste coinvolte nell’incidente ha subito lievi ferite ed è stata portata all’ospedale di Cremona. I carabinieri di Carpaneto sono arrivati sul posto ed hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza una donna al volante di uno dei mezzi coinvolti nel tamponamento, la donna si era rifiutata di sottoporsi al test dell’etilometro. Complice forse il ghiaccio si è verificato un incidente stradale nei pressi di Mottaziana sulla strada per Borgonovo, secondo una prima ricostruzione, una auto sarebbe slittata sul ghiaccio andando a sbattere con un altro veicolo. Uno degli automobilisti è rimasto lievemente ferito ed è stato portato all’ospedale da un’ambulanza del 118, sul posto i carabinieri di Borgonovo per i rilievi dell’incidente e il personale di Sicurezza e Ambiente per il ripristino del manto stradale.