Pubblica Valtidone Valluretta, corso per 40 volontari sulla gestione di situazioni difficili

Una quarantina di militi della Pubblica Assistenza Valtidone Valluretta ha partecipato ad un corso di formazione per la gestione delle situazioni difficili. Cosa fare ad esempio quando si ha a che fare con persone che, magari perché sotto l’effetto di alcol o droghe, danno in escandescenza? Situazioni in cui occorre mantenere nervi saldi e, magari, sapersi difendere. A guidare l’incontro è stato l’istruttore di arti marziali esperto in tecniche di autodifesa Marco Andolfi, con i colleghi di Martial Tao.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ