La ricercatrice Thi dal Vietnam a Piacenza: “Amo agricoltura e natura”

Il suo nome in vietnamita significa “donna che ama la natura” ed è proprio così, Thi Than Tuonf Dang, per tutti semplicemente Thi, ama camminare nei boschi e ammirare il panorama dalle vette delle montagne. La ventisettenne, dottoranda dell’Università Cattolica, è arrivata a Piacenza pochi mesi fa e, grazie alla passione per le escursioni, ha già una buona conoscenza del territorio. Il luogo del cuore è la Pietra Parcellara, seguita dal monte Armelio. Sul fronte gastronomico, ai pisarei preferisce i tortelli ma, non nasconde un po’ di nostalgia per il cibo del suo Paese che ha lasciato alcuni anni fa. Mossa dalla passione per lo studio dell’agricoltura e desiderosa di esplorare il mondo, la vietnamita ha raggiunto l’Europa. Dopo gli studi in Svezia, Thi è approdata all’Università Cattolica per terminare il dottorato al dipartimento di Economia agroalimentare di Piacenza.

“Amo le montagne e la provincia che secondo me racconta molto bene la storia di questo territorio – spiega Thi Than Tuonf Dang – La provincia racconta come vive la gente, l’agricoltura che viene praticata. Le persone qui sono molto socievoli, gentili e quando mi incontrano sono curiose di sapere qualcosa di me. A volte i colleghi mi prendono in giro scherzosamente perchè dico che italiani e vietnamiti sono molto simili. Anche noi amiamo la famiglia e ce ne prendiamo cura e consideriamo la comunità una grande famiglia. Le differenze riguardano in particolare la lingua e, in ambito lavorativo, l’organizzazione e la comunicazione dove l’Italia risulta più efficiente. Il sistema agricolo in Europa è molto affascinante e organizzato e voglio rimanere qui ancora un po’ di anni per studiare come funziona prima di tornare al mio Paese”.

Da diverso tempo, in tanti scelgono il Vietnam come meta di viaggi alla scoperta dell’Oriente. Thi racconta che ci sono numerose aree patrimonio Unesco, come il suo luogo di origine, Hue, antica città imperiale oppure Ha long bay. Tra i suggerimenti di viaggio, la vietnamita indica le lunghe spiagge, le isole, le foreste di mangrovie, oltre alle grotte più profonde del mondo nella zona centrale del Paese.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI