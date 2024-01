Ottocento gatti in 116 colonie: la banca aiuta l’associazione “Micio Amico”

L’ammaliante gatto Faber, dal manto vaporoso bianco e nero, ha apprezzato, a nome degli 800 consimili che vivono nel Comune di Piacenza in 116 colonie feline censite da palazzo Mercanti. Glielo si legge chiaramente negli occhi che mostra nel ritratto di rito, insieme agli umani, adagiato sulla panchina verde. Ne esistono un po’ dovunque in giro per la città, di colonie, collocate in angoli urbani fuori mano, ma l’esatta ubicazione non viene fornita dagli uffici per non incentivare la piaga degli abbandoni. Una delle associazioni animaliste le cui volontarie – meglio, le cui “gattare” – è attiva nella cura delle colonie feline è Micio Amico aps, alla quale il comitato soci Emilbanca Piacenza (presieduto da Fausto Brunetti) ha quest’anno devoluto il corrispettivo monetario della strenna natalizia riservata dalla banca a ciascun componente.

L’ARTICOLO COMPLETO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTÀ