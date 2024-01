Carpaneto, saldo positivo dei negozi: tredici nuove attività in cinque anni

Ci sono negozi che chiudono ma anche altri che aprono e il saldo, a Carpaneto è in positivo. Negli ultimi cinque anni, dal 2018 al 2022, si sono registrate tredici nuove attività in paese. Un dato in controtendenza con l’andamento di altri territori dove il commercio locale viene “ucciso”’ dall’e-commerce e dalla grande distribuzione.

“Il paese è vivo perché lo si fa vivere – dichiara il sindaco Andrea Arfani -. E lo si fa vivere grazie a tre fattori: capacità, impegno e qualità. C’è collaborazione tra amministrazione e associazioni, tutte”.

Verrebbe da dire: “Carpaneto che piace”, soprattutto tra chi risiede nei comuni limitrofi e considera il “vicino di casa” molto più ricco di iniziative, numericamente partecipate e quindi attraenti. Per citarne alcune: il mercato della domenica, punto di rifermento della provincia, i mercatini estivi del martedì sera, le due tradizionali fiere.

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTA’