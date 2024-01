Giornata contro il cancro, la prevenzione parte dai bambini con Coldiretti e Lilt

Si rafforza la collaborazione tra Coldiretti Piacenza e la Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, di Piacenza: questa domenica 4 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, World Cancer Day il Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana,17 a Piacenza, sarà teatro di un importante evento di sensibilizzazione che coinvolgerà le famiglie. Ad annunciarlo, insieme a Coldiretti Piacenza, è Franco Pugliese, presidente della Lilt piacentina. Dalle 10 in collaborazione con Master Kids Italia, verrà realizzato un corso di cucina che vedrà come protagonisti bambini e genitori.

I bambini scopriranno l’importanza di fare una spesa sana e consapevole incontrando le aziende agricole del Mercato, guidati dai consigli della dietista e nutrizionista Elena Afanasyeva, che collabora da tempo con la Lilt. Continueranno l’attività vivendo un’esperienza unica, trasformando gli ingredienti in piatti sani e al contempo gustosi, imparando quindi a cucinare sotto la guida degli esperti di Masterkids Italia e trasformandosi in veri e propri piccoli cuochi. Seguirà il pranzo, a cura del cuoco Daniele Sesenna.

“Coldiretti – commenta il responsabile di Campagna Amica Valerio Galli – torna a parlare dell’importanza di un’alimentazione adeguata che è un fondamentale aiuto per la salute e contribuisce a prevenire diverse forme di tumore. Crediamo che queste consapevolezze debbano essere trasmesse ai bambini, i consumatori di domani, con cui da 23 anni dialoghiamo grazie al progetto di Educazione alla Campagna Amica che ci vede protagonisti nelle scuole di città e provincia. Siamo quindi orgogliosi di questo evento in programma per domenica pensato per i più piccoli e per le loro famiglie e della partnership con la Lilt con cui condividiamo i valori di una alimentazione sana attenta alla stagionalità e abbinata a corretti stili di vita”. Per maggiori informazioni è possibile contattare il 335.5330455.