Trucco della monetina, anziana derubata a Fiorenzuola. Altri tentativi

Nuovi casi di tentate truffe con il trucco della monetina davanti ai supermercati di Piacenza e provincia. La mattina del 31 gennaio, alcuni malviventi hanno tentato colpi in città e a Fiorenzuola. Nei parcheggi dei supermercati sono state lanciate a terra davanti alle persone (non solo anziane) monetine per distrarle al fine di rubare borse e portafogli. A Piacenza l’ultimo tentativo non è andato a segno per la pronta reazione di una donna, mentre a Fiorenzuola un’anziana è caduta nel tranello.

La vittima ha riferito che nel parcheggio del supermercato due persone si sono avvicinate all’auto dove stava per posare le borse della spesa, facendo cadere due monete a terra. A quel punto le hanno fatto credere che a perderle fosse stata proprio lei, invece era il pretesto per tenerla impegnata a raccogliere le monete mentre il complice si impossessava della borsa appoggiata sul sedile dell’auto. La donna dopo aver capito di essere stata vittima di un furto ha chiamato i carabinieri. Erano circa le 12.00. Una gazzella del Radiomobile di Fiorenzuola è accorsa nel parcheggio, ma dei due malviventi nessuna traccia.

Proprio nell’ambito della campagna contro le truffe agli anziani, il comandante della compagnia carabinieri di Fiorenzuola, maggiore Piero De Nicotera, insieme al comandate della stazione locale, maresciallo Giuseppe Alfieri e al sindaco Andrea Arfani, nei giorni scorsi hanno partecipato a una serata informativa aperta al pubblico nella sala “Bot” di Carpaneto per mettere in guardia dai più comuni e diffusi tentati di truffa e raggiri. I carabinieri hanno descritto ai presenti le tecniche utilizzate dai banditi e i consigli su come prevenire e affrontare i tentativi di truffa, esortando tutti a rivolgersi immediatamente al numero di emergenza 112 in caso di necessità.