“Quarant’anni di trans-formazione possibile”, 4 giorni di eventi per Assofa

“È un’occasione per restituire alla comunità che ci ha accolto quanto abbiamo ricevuto in questi anni”. Michele Marchini, presidente di Assofa, succeduto a fine 2022 a Giancarlo Bianchini, introduce con queste parole i quattro giorni del convegno “Quarant’anni di trans-formazione possibile”, in programma da giovedì 1 a domenica 4 febbraio. Dividendosi fra la sala degli arazzi della Galleria Alberoni e il centro congressi dell’Università Cattolica, ma unendosi alla comunità per fare della diversità una ricchezza, l’associazione volontaria familiare per persone portatrici di handicap darà vita a un fine settimana di eventi artistici, culturali, sociali e formativi.

Quest’anno corrono i 43 anni dalla fondazione di Assofa, come spiega la coordinatrice Lucia Bianchini: “Siamo nati 1981 per volontà di monsignor Enrico Manfredini, che ha coinvolto Rosetta Casali Bianchini e mio papà Giancarlo, insieme alle parrocchie e ai movimenti cattolici. Da lì è partito tutto, abbiamo messo al centro i nostri ragazzi che sono maestri di vita. Non è buonismo questo, ci crediamo davvero”.

«Fra minori, adulti e adolescenti, le famiglie insieme a noi oggi sono 75 – dice ancora Bianchini – tante sono le collaborazioni che ci hanno aiutato a dare all’associazione la forma che ha oggi. L’integrazione per noi è un modo di operare, non soltanto un fine».

IL PROGRAMMA

Giovedì 1 febbraio dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17 nella sala degli arazzi del Collegio Alberoni è in programma “Mostra Art Ribel. Dall’arte di vivere alle arti. L’alchemica Divina Commedia nella Globalità dei linguaggi”; il 2 febbraio alle 21 la serata video sull’operatività Aimat sul territorio nazionale; il 3 febbraio alle 21 la performance di TeAltro Gdl di Assofa; infine il 4 febbraio dalle 9 alle 12.30 De Umbris Idearum (formazione permanente Aimat Happening).

In Università Cattolica, il 2 febbraio dalle 9 alle 19 si terrà il Convegno Assofa “Spiritualità, disabilità, qualità della vita e Gdl”; il 3 febbraio il Convegno nazionale di Musicarterapia nella Gdl.