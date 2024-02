Coltello e stupefacenti in via Anguissola: 25enne fermato con lo spray al peperoncino

Un ragazzo di 25 anni è stato denunciato dalla polizia per porto di coltello a serramanico ed è stato segnalato per detenzione di stupefacenti. Gli agenti sono intervenuti in via Anguissola a Piacenza, su segnalazione al 113. Il giovane ha opposto resistenza e per fermarlo i poliziotti hanno utilizzato lo spray al peperoncino.

Nel fine settimana, inoltre, la polizia ha recuperato una bici rubata, denunciando per ricettazione un italiano di 20 anni. Non solo: gli agenti, tra i vari interventi operativi, hanno controllato l’auto guidata da un 51enne con precedenti per reati contro il patrimonio, trovando a bordo alcuni proiettili, poi sequestrati. L’uomo è stato denunciato per possesso di proiettili senza denuncia.