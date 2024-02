Verso la tappa piacentina del Tour de France: ipotizzate fino a 50mila presenze

Il Comitato organizzativo del Tour de France 2024 ha confermato al Comune, pur con alcune prescrizioni, l’ufficialità del percorso piacentino della tappa con il passaggio nelle tre piazze, Sant’Antonino, Duomo e piazza Cavalli. Partendo da viale Malta, la carovana transiterà in via Venturini (in senso contrario rispetto a quello abituale), raggiungerà lo Stradone Farnese, poi via Giordani e giungerà in piazza Sant’Antonino. Da lì proseguirà in piazza Cavalli e poi in via XX Settembre per affrontare un giro in piazza Duomo. Attraverso via Romagnosi la maglia gialla e gli altri corridori giungeranno in via Cavour, quindi in viale Risorgimento, dove dal monumento ai Pontieri si avvieranno lungo le mura proseguendo poi in via Emilia Pavese in direzione Torino. Una volta fuori dalla città, partirà il cronometro della tappa vera e propria.

Intanto si prevede che il Tour possa portare a Piacenza un’affluenza di decine di migliaia di persone a Piacenza. C’è chi ipotizza che intorno al primo luglio 2024, giorno di partenza della terza tappa italiana Piacenza-Torino, potrebbero approdare in città tra i 40mila e i 50mila appassionati, con grande gioia di albergatori e commercianti. Per ora solo supposizioni. La certezza è rappresentata dalle dimensioni mastodontiche della carovana, cioè la coda di veicoli generata dal Tour. Tra staff, veicoli degli sponsor e dei lavoratori coinvolti in ambito pubblicitario la fila di veicoli generata dovrebbe raggiungere una lunghezza di quasi 15 chilometri, quasi come dalla città a Rivergaro. Una cifra record tra gli eventi sportivi, che rinnova ancora l’idea dell’immensa popolarità del Tour de France. Nel dettaglio sarà formata da 2300 veicoli, 200 Tir, oltre 4000 persone. Più sette elicotteri sia per le riprese televisive sia per l’attrezzatura, 100 veicoli carovana pubblicitaria.