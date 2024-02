Fiorenzuola, morti tutti i pesci della fontana in piazza. Test per trovare il veleno

Il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi spiega che nei suoi 57 anni di vita ha sempre visto i pesci rossi nella fontana di piazza Caduti, già nel 2021 oggetto di un blitz di vandali che la riempirono di schiuma. Per quella povera fontana non c’è ancora pace: sono stati gli stessi cittadini ad accorgersi che i pesci erano morti, tutti, l’altra mattina.

“Ho contattato sia l’ufficio tecnico per chiedere che si attivino alcune analisi specifiche sull’acqua, sia Ireti, per verificare le preoccupazioni di alcuni cittadini sull’utilizzo del nuovo metodo di disinfezione delle acque”, precisa Gandolfi. “La mia è una verifica, ma l’acqua è di riciclo, quindi non dovrebbe c’entrare in alcun modo il disinfettante. Temo invece qualcuno abbia voluto avvelenare i pesci, cosa qui mai successa. Tra l’altro ogni sei mesi puliamo la vasca, stando proprio attenti a loro. Li mettiamo in alcuni contenitori specifici e poi li ributtiamo nella fontana”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ