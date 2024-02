Fiorenzuola, camion in curva perde il carico di mais: disagi al traffico e multa all’autista

Due pattuglie della Polizia Locale idi Fiorenzuola sono intervenute allo svincolo della tangenziale SS9 all’innesto con via Illica per una grossa perdita di carico dalla sponde laterali di un autotreno. È accaduto oggi pomeriggio, verso le 13.30. L’autista è stato identificato e sarà sanzionato per carico mal sistemato, caduta del carico e mancanza di segnalazioni di ingombro sulla carreggiata. Le violazioni prevedono perdita di punti.

Disagi al traffico – La circolazione ha subito dei rallentamenti che si sono protratti per 4 ore. La Polizia Locale di Fiorenzuola impegnata a gestire la sospensione temporanea della circolazione e la circolazione a sensi unici alternati. Il ripristino della carreggiata con la raccolta del foraggio versato è avvenuto a cura di Sicurezza Ambiente Piacenza con l’uso di una spazzatrice sopraggiunta da Besenzone un escavatore sopraggiunto da Caorso e un container arrivato da Piacenza.