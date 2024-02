Cani e gatti da salvare, arriva l’ambulanza di Aisa Piacenza: “Cerchiamo volontari”

Amore per gli animali, attenzione alla tematica ambientale e grande impegno a favore del territorio. Sono questi gli ingredienti che caratterizzano le attività svolte quotidianamente dai volontari di Aisa Piacenza, associazione italiana sicurezza ambientale.

Nel corso del 2023 sono stati 270 gli interventi di soccorso e recupero animali tra le strade del Comune di Piacenza, ma non solo: l’associazione fondata nel 2015 da un gruppo di cinque soci tra cui l’attuale presidente Gianfranco Busatto, oltre alla tutela di cani e gatti in pericolo, si occupa di salvaguardia ambientale nel territorio di Rottofreno dove monitora e segnala casi di abbondo di rifiuti e mancato rispetto delle normative legate alla cura del verde e al corretto smaltimento delle deiezioni canine.

Mancano volontari – Sono stati quaranta in più rispetto al 2022 gli interventi svolti da Aisa Piacenza: 142 riguardano i cani, 128 i gatti. “Pur essendo in pochi – spiega il presidente Busatto – garantiamo un’operatività h24 portando avanti un servizio a cui teniamo molto”. Sono 21 i volontari impegnati all’interno dell’associazione: “Abbiamo bisogno di ampliare la nostra piccola famiglia – continua Busatto -. Per entrare nell’associazione serve un solo requisito: amare gli animali. Una volta definita l’iscrizione è prevista la partecipazione a un corso promosso dall’Ausl di Piacenza”.

“È fondamentale intervenire in sicurezza – conclude il fondatore di Aisa Piacenza – e tutelare l’animale. Veniamo attivati dalle forze dell’ordine e interveniamo nei casi di animali randagi e cani e gatti domestici abbandonati o in pericolo. L’animale con microchip viene restituito al legittimo proprietario mentre chi ne è sprovvisto viene portato al canile o al gattile in attesa di accertamenti”.