Prenatal Logistica, Cgil e Cisl: “Lunedì incontro a Milano, il lavoro resti nel Piacentino”

Appalto Prenatal e “delocalizzazione” fuori dal territorio piacentino, lunedì a Milano un incontro tra sindacati e aziende. La vertenza che riguarda 140 lavoratori della logistica in appalto impiegati nel magazzino Geodis di Castel San Giovanni per Prenatal, attraverso il Consorzio Cal e la Cooperativa Leo, passa per un importante incontro previsto il 12 febbraio. Le segreterie di Filt Cgil Piacenza e Fit Cisl Piacenza, in una nota stampa, dichiarano di “volere risposte chiare sul futuro dei 140 lavoratori di Piacenza”. Filt e Fit pongono come punto di partenza “il verbale siglato in Prefettura, in cui si parla di ricollocazioni e giusti indennizzi economici nel caso in cui le ricollocazioni fossero impossibili per i lavoratori”.

“Siamo fermi su un punto – spiegano Cgil e Cisl – vanno mantenuti sul territorio sia i lavoratori sia il loro lavoro. Da parte nostra siamo disponibili a cercare tutte le soluzioni che ci permettano di arrivare all’obiettivo della completa occupazione. Siamo di fronte a un’operazione anomala. Il motivo è semplice: Piacenza è in Emilia-Romagna, e questo è il territorio in cui si è siglato il Patto per il Lavoro e per il Clima a livello regionale, mentre a livello locale abbiamo un protocollo d’intesa sulla logistica firmato dalle organizzazioni sindacali, da istituzioni e dalla parte datoriale che favorisce la qualità del lavoro e la legalità negli appalti”.