Area residenziale Madonna del Pilastro: viali alberati e risparmio energetico

Una nuova zona residenziale è pronta a nascere a Gragnano, in località Madonna del Pilastro, nei pressi del santuario: si tratta dell’unico intervento di espansione territoriale comunale sopravvissuto negli anni – unico su ben 24 – alle strettissime regole della legge urbanistica regionale. Ma sarà anche un insediamento destinato a cambiare l’aspetto e il paesaggio della piccola località, con la creazione di un nuovo viale alberato lungo la strada provinciale.

La richiesta di accordo operativo è stata presentata dall’Immobilare Il Pilastro Srl ed è stata di recente autorizzata dal consiglio comunale di Gragnano. L’area in questione – di circa 22mila metri quadrati – è l’area agricola che costeggia la strada provinciale 7, proprio di fronte allo stabilimento dell’azienda Groppalli. L’intervento prevede 16 lotti: 9 villette, due palazzine a schiera trifamiliari e un edificio bifamiliare. E le case punteranno tutte al risparmio energetico: oltre all’uso dei materiali più efficienti e pannelli fotovoltaici, il quartiere sarà dotato di un sistema autonomo di teleriscaldamento, con la realizzazione di una centralina elettrica. Una quota importante dell’area – oltre 6mila metri quadrati – sarà lasciata a verde pubblico: in particolare la parte centrale del comparto sarà lasciata a parco, mentre la Provinciale si trasformerà in un viale: un’altra fila di alberi – simile a quella che già costeggia il parcheggio dell’azienda Groppalli – sarà piantata anche dal lato opposto, creando una nuova veduta sulla Madonna del Pilastro.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’