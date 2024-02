Mozione approvata: la casetta al parco della Galleana diventerà un centro giovanile

Prende forma il progetto di trasformare la casetta in legno del Parco della Gallena in un centro di aggregazione giovanile. Libri sugli scaffali, giochi da tavolo, pannelli solari sul tetto, un orto esterno da curare e coltivare insieme sono sono alcune delle proposte raccolte dal Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze che ha visto in campo – nell’ultimo anno – 250 studenti di quinta elementare e prima media di numerosi istituti piacentini.

Un progetto, illustrato oggi a Palazzo Mercanti da una delegazione di giovanissimi, per il quale è stata approvata all’unanimità una mozione utile a realizzarlo.