Completamente ubriachi alla guida, tre denunce e patenti ritirate: l’esito dei controlli

Tre patenti di guida ritirate e un veicolo sottoposto a sequestro. I carabinieri di Piacenza, nella notte tra sabato 10 e domenica 11 febbraio a Rottofreno lungo la via Emilia, hanno denunciato e ritirato la patente ad un automobilista di 36 anni fuoriuscito autonomamente dal manto stradale: sottoposto a controllo con etilometro è risultato positivo, con un tasso pari a poco più del doppio del limite consentito.

Sempre a Rottofreno, questa volta lungo la via Emilia Ovest, un impiegato del luogo, a bordo di una Fiat 500 non di proprietà, è finito fuori strada scontrandosi con due auto ferme in sosta. Lo stesso automobilista, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti di rito e per questo i carabinieri gli hanno ritirato la patente denunciandolo per il rifiuto all’esame con etilometro.

Infine, intorno alle 3.30 della notte tra sabato e domenica, lungo la strada provinciale 28 nei pressi di Gossolengo, un operaio 39enne fermato durante un controllo a bordo della propria vettura è stato sottoposto a test con etilometro. Anch’egli aveva un tasso alcolico di oltre quattro volte il limite consentito in entrambi i test (2,20 g/l alla prima prova e 2,46 g/l alla seconda). I carabinieri gli hanno ritirato immediatamente la patente, sottoponendo la sua autovettura a sequestro ai fini della confisca. Il 39enne ha rimediato anche una denuncia per guida in stato di ebbrezza.