Senza patente, fugge all’alt dei carabinieri: 24enne inseguito e denunciato

Di fronte all’alt intimatogli dai carabinieri ha proseguito la sua corsa, esibendosi in manovre pericolose, prima di essere raggiunto e denunciato. Protagonista dell’episodio, avvenuto intorno alle 18.00 di ieri (lunedì 12 febbraio) lungo la strada provinciale 10, un 24enne disoccupato residente a Milano.

Il giovane, una volta raggiunto è risultato essere sprovvisto di patente, in quanto gli era stata revocata. Il 24enne ha attirato l’attenzione degli uomini dell’Arma con sorpassi pericolosi e ad alta velocità, rischiando più di una volta di collidere con gli altri veicoli che sopraggiungevano dalla direzione opposta.

La pattuglia dei carabinieri di Borgonovo, con il supporto della polizia locale di Rottofreno, hanno inseguito l’auto intimando al giovane di fermarsi, ma nonostante le segnalazioni quest’ultimo ha continuato la sua folle corsa con manovre sempre più spericolate. A Sarmato è stato raggiunto dalla pattuglia dei carabinieri. L’autista è stato quindi denunciato per guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale.

Una denuncia per droga e tre segnalazioni – Sono tre i giovani segnalati alla prefettura di Piacenza quali assuntori di droga, mentre un altro ragazzo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. La droga, poco più di 60 grammi di hashish e un rompivetro, sono stati sequestrati dai carabinieri di Piacenza che negli ultimi due giorni – nel corso dei servizi perlustrativi disposti in tutta la provincia – hanno focalizzato i controlli nei giardini e nelle zone solitamente frequentate da giovani. Nel dettaglio, a Gazzola intorno alle 3..00 di notte, un giovane di 22 anni residente in provincia di Lodi è stato controllato nel parcheggio di un locale pubblico e trovato in possesso di uno spinello e di alcuni grammi di hashish subito sequestrati.

Anche a Carpaneto Piacentino, durante un controllo ad una vettura fermata in località Torre di Masa di Travazzano, un giovane passeggero di 29 anni residente in provincia di Parma, è stato trovato in possesso di uno spinello e di alcuni grammi di hashish. Un operaio di 21 anni residente in provincia di Pavia, nei pressi di un giardino di Castel San Giovanni, ha invece consegnato spontaneamente ai militari di Borgonovo che lo avevano fermato uno spinello e alcuni grammi di marijuana. Infine, uno studente di 19 anni è stato denunciato dai carabinieri della stazione di San Giorgio per detenzione ai fini di spaccio di droga e possesso di oggetti atti ad offendere. Lo studente è stato controllato d’iniziativa in un giardino pubblico di Podenzano nei pressi di un centro sportivo e spontaneamente ha consegnato ai militari un panetto di hashish di poco più di 60 grammi.