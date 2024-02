Ministro Lollobrigida apre Tomato World: “Pomodoro va difeso da importazioni”

“Il pomodoro simbolo della nostra sovranità alimentare” il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida è intervenuto all’inaugurazione di Tomato World a Piacenza Expo, questa mattina, 15 febbraio. Un’occasione per ribadire la necessità di contrastare l’importazione in Europa di conserve di pomodoro che non rispettano gli standard di sostenibilità europei oltre che per celebrare una filiera che “nonostante le difficoltà continua a crescere a livello di qualità e quantità”- ribadiscono i rappresentanti di Coldiretti e Confagricoltura Piacenza. Per il ministro Lollobrigida “il pomodoro va difeso dalle importazioni dall’estero”. “Una follia mettere l’agricoltura a contrasto con l’ambiente come ha provato a fare l’Unione Europea – le sue parole -. Quando i costi dei prodotti arrivati dall’estero sono inferiori è difficile per i nostri produttori competere, nonostante la qualità sia migliore. Il governo è al fianco degli agricoltori – continua – non dobbiamo permettere a chi è in una posizione dominante di approfittare dell’anello più debole”.