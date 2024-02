Arrivano le connessioni ultraveloci a Nibbiano e Caminata, a Pecorara a fine anno

Le connessioni ultraveloci arrivano anche in montagna. Sono terminati da poco i lavori per la posa dei cavi, che consentono di allacciarsi alla rete internet ultraveloce, a Nibbiano e Caminata. Entro fine anno toccherà anche a Pecorara. A cablare il territorio è Open Fiber i cui addetti in questi giorni stanno facendo le verifiche tecniche.

“Proprio in questi giorni – informa una nota del comune di Alta Val Tidone – sono iniziati da parte dei tecnici i sopralluoghi negli abitati di Caminata e Nibbiano, al fine di verificare la possibile attivazione del servizio da parte dei privati”.

I tecnici sono muniti di pettorina con il logo di Open Fiber, tesserino di riconoscimento e vengono accompagnati durante i sopralluoghi, da collaboratori del posto, per rendersi maggiormente riconoscibili.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’