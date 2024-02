Il futuro del settore agricolo a Tomato World, studenti a lezione di innovazione

Ultimo giorno di convegni e incontri a Piacenza expo per Tomato World, l’evento che ha reso la nostra città capitale del pomodoro. Diversi i temi affrontati, passando dalla tematica ambientale, alla concorrenza dei prodotti importati dall’estero, la carenza di acqua e gli scenari futuri di un settore fondamentale.

“È necessario prendere sempre più coscienza del ruolo dell’agricoltura e proteggerla come settore produttivo strategico che ha diritto di lavorare con prospettive sicure e redditi in attivo, in contesti che hanno dimensioni globali e che necessitano sempre di una grande spinta verso l’innovazione”. Sono le parole di Marco Crotti, agricoltore e presidente del consorzio Terrepadane che proprio al futuro del mondo dell’agricoltura ha dedicato un incontro rivolto in particolare ai giovani studenti dell’istituto di Agraria Ranieri-Marcora.

L’innovazione tecnologica a sostegno dell’agricoltura – Per Giorgio Mazzoni, responsabile macchine agricole di Terrepadane “servono continui investimenti per sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie a supporto degli agricoltori per favorire la tecnica di coltivazione risparmiando input produttivi e garantendo il rispetto della tematica ambientale”. Quali sono le maggiori problematiche che oggi deve affrontare un imprenditore agricolo? “Il costo delle materie prime è aumentato esponenzialmente – risponde Mazzoni -, quindi l’agricoltura deve saper ottimizzare le risorse, per questo una gestione che va in aiuto all’agricoltore è fondamentale”.