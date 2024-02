Addio a Giovanni Bagassi: negli anni Ottanta recitò con Pozzetto e Terence Hill

Il suo volto era diventato un simbolo degli anni Ottanta: non solo sul grande schermo, ma anche sulle riviste nazionali. Se n’è andato stamattina, sabato 17 febbraio, dopo aver lottato contro una lunga malattia il piacentino Giovanni Bagassi.

Bagassi, 50 anni, da bambino aveva recitato insieme a grandi attori in alcune commedie all’italiana di successo, come “È arrivato mio fratello” con Renato Pozzetto oppure in “Acapulco prima spiaggia a sinistra”, oltre che nella versione del 1983 di “Don Camillo” con Terence Hill. Contraddistinto da una folta capigliatura rossiccia, Bagassi aveva posato come modello in diverse pubblicità di metà e fine anni Ottanta. Vasto il cordoglio in città per la sua scomparsa.