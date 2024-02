Bonus mamme per 4.500 piacentine, in busta paga fino a tremila euro

A febbraio scatta la misura del Bonus mamme prevista dalla Legge di Bilancio che il Governo ha varato. Nel Piacentino la Cisl valuta – su dati Istat – che siano 4.500 le destinatarie (per un montante di circa 13 milioni). Si tratta di mamme che avranno vantaggi in busta paga e senza limiti di reddito, devono avere però un contratto a tempo indeterminato nel pubblico o nel privato. Solo per quest’anno il beneficio tocca anche a mamme con due figli, di cui uno sotto i dieci anni, invece vale anche per il 2025 e 2026 per mamme con tre figli.

