Presepi delle campagne: a Fiorenzuola premiati i vincitori del concorso

La sede del Club Cinefotografico di Fiorenzuola ha ospitato le premiazioni della 14esima edizione del concorso “Immagini e parole”, nato per celebrare i presepi delle campagne. Sono 104 le immagini presentate, 74 quelle ammesse ed 8 quelle premiate: 4 per la sezione under 18 e 4 per la sezione over 18.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione ‘Le Terre Traverse’ , in collaborazione con Pro Loco di Baselicaduce, Fiorenzuola in Movimento, Club Cinefotografico Fiorenzuola, Associazione sportiva San Purtès, Amici del Presepio di Fiorenzuola d’Arda, con i partners Quotidiano Libertà, Il Nuovo Giornale, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, con il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano ed il patrocinio di Regione Emilia Romagna, Comune di Besenzone, Comune di Cadeo, Comune di Castell’Arquato, Città di Fiorenzuola d’Arda, Comune di Monticelli d’Ongina e Comune di San Pietro in Cerro.

Ecco i vincitori:

Premio ‘Parrocchia San Fiorenzo’ a Doriano e Timoteo D’Acquisto, Premio ‘Comune di Fiorenzuola d’Arda’ al giornale “Fiorino” Istituto Comprensivo G. Gatti di Fiorenzuola, 2° Premio ‘Quotidiano Libertà’ al giornale ‘Carpe Diem’ Istituto Superiore Enrico Mattei di Fiorenzuola, 1° Premio ‘Associazione Le Terre Traverse’ al giornale ‘Obiettivo Terra’ dell’Istituto Professionale Giovanni Marcora di Cortemaggiore.

Premio ‘Club Cinefotografico Fiorenzuola’ a Valter Sirosi, Premio ‘Comune di Castell’Arquato’ a Luisella Premoli, 2° Premio ‘Il Nuovo Giornale della Diocesi Piacenza-Bobbio’ a Francesca Virzi e 1° Premio ‘Associazione Le Terre Traverse’ a Beatrice Bonomi.

