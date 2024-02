Dall’ospedale alla natura in attesa del piano B, Monica Mori: “E’ il tempo intero”

La pandemia, il lockdown, la fuga semisolitaria nei boschi indotta da quella stagione ancora troppo vicina per essere guardata con distacco hanno innescato, per chi ha potuto, l’adozione del piano B. Ovvero un drastico cambio di vita, a partire dal lavoro. Con una costante: l’immersione, quasi sempre, nella natura. Monica Mori, medico ospedaliero, aveva anticipato i tempi. E in attesa che il piano B diventi piano A quando arriverà la pensione, combina ogni giorno la sua attività in ospedale con la gestione a Momeliano di una “azienda familiare” senza guadagno (se non l’affetto ricambiato) formata da quattro asini, due capre, cinque cani e qualche gallina. Si inizia ogni giorno alle 4.45. “Ma così trovo il mio tempo intero”.

