Linfomi dell’anziano, Annalisa Arcari riconfermata nella commissione scientifica

È stato riconfermato l’incarico alla dottoressa Annalisa Arcari, ematologa in forza al reparto di Oncologia-ematologia di Piacenza, che proseguirà il suo ruolo come responsabile della commissione scientifica linfomi dell’anziano della Fondazione italiana linfomi (Fil).

Tra le altre cariche, la Arcari si conferma come membro del comitato direttivo della Fil, organo che ha l’incarico di stabilire le linee di sviluppo e i progetti futuri della onlus, soprattutto in tema di ricerca.

“Sono molto onorata che i colleghi abbiamo voluto riconfermarmi in questo importante ruolo – ha commentato la dottoressa – che mi ha visto nei due anni passati, e mi vedrà impegnata nel coordinamento di progetti di ricerca a livello nazionale nel campo dei linfomi del paziente anziano, ambito in notevole crescita negli ultimi anni”, ha concluso Arcari ringraziando Daniele Vallisa, direttore del dipartimento di Oncologia-ematologia, per il supporto ricevuto.

“Ogni anno nel nostro reparto – ha aggiunto – registriamo circa 100 nuovi casi di linfoma a cui garantiamo una qualità di cura esattamente sovrapponibile a quella dei migliori centri specializzati limitrofi. Questa patologia – spiega l’ematologa – deve essere trattata con terapie specifiche, in virtù delle caratteristiche di questo gruppo di pazienti, che spesso presentano altre patologie associate, una ridotta funzionalità dei principali organi o alterazioni della capacità di autonomia. Per questo è sempre più importante il ruolo della ricerca, che vede Piacenza particolarmente attiva e partecipe”.