Il diario Smemoranda si stamperà ancora grazie a un’azienda “piacentina”

C’è futuro per il diario cult degli studenti. La Smemoranda, il prossimo anno, sarà infatti stampata e questo grazie a una partecipata che ha sede a Piacenza in Strada dei Dossarelli. A salvare Smemoranda, dopo il fallimento della società editoriale Gut – la prima asta del tribunale era andata deserta – sono stati Lucio Santoro e Valerio Benini. Grazie a questi due imprenditori nel prossimo ritorno a scuola Smemoranda ‘25 riempirà ancora zaini e borse degli studenti.

Contattato telefonicamente, Valerio Benini preferisce non rilasciare al momento dichiarazioni, affidandosi al comunicato, dal momento che proprio in questi giorni il tribunale sta raccogliendo tutta la documentazione necessaria. Riferisce solo che “è stata vinta l’asta per l’affitto del ramo d’azienda, che è ora nostra fino al 31 dicembre 2024”.

L’ARTICOLO DI FILIPPO LEZOLI SU LIBERTÀ