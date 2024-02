“Insieme grazie alla musica”: la banda di Ponte dell’Olio nelle scuole della Val Nure

Musica come occasione di crescita e socializzazione. Lo propone il Corpo Bandistico Pontolliese con il progetto “Val Nure in musica” attraverso cui studenti di tutta la vallata hanno la possibilità di imparare uno strumento musicale e di suonare assieme. Finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Fondo sociale europeo, ha trovato la collaborazione dei due istituti comprensivi valnuresi, il “Parini”, che comprende le scuole di Podenzano e San Giorgio, e della “Valnure” che comprende le scuole di Vigolzone, Pontedellolio, Bettola, Farini e Ferriere.

Corso gratuito – Gli studenti delle scuole elementari e delle medie potranno imparare gratuitamente uno strumento a fiato (saxofono, tromba, flauto traverso, clarinetto) o batteria e percussioni con docenti qualificati e a fine anno suonare insieme in occasioni pubbliche.

L’attività, di 30 ore complessive, è extrascolastica e viene svolta o nelle aule della scuola “Rodari” di Podenzano o alla sede del Corpo Bandistico Pontolliese che si trova in via Acerbi a Ponte dell’Olio. Per chi volesse iscriversi è ancora possibile farlo, mandando una mail a [email protected].