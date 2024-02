Tenta di forzare l’ingresso di un bar, i residenti chiamano la polizia: denunciato

La polizia ha denunciato un cittadino marocchino di 39 anni, in regola sul territorio nazionale, per tentato furto ai danni di un bar di via Emilia Parmense a Piacenza. Nella notte tra il 19 e il 20 febbraio, assieme ad un complice rimasto ignoto, ha cercato di forzare la porta di ingresso del locale. Le Volanti, allertate dai residenti, sono intervenute sul posto e hanno fermato il 39enne.