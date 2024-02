Ancora bollette luce da capogiro, file dal gestore per chiarimenti e nuova tariffa

C’è chi è arrivato prima dell’orario di apertura per riuscire ad avere una risposta subito. Chi ha aspettato e ora è in fila, in mano la bolletta incriminata che ha “steso” tutta la famiglia per la cifra da capogiro impressa sopra. C’è chi cerca di mantenere la calma, ma anche chi invece sbotta. Da giorni davanti agli uffici di Enel in via Calciati si accumula ogni mattina una lunga fila di gente. Donne e uomini che vogliono una spiegazione, un chiarimento, ma soprattutto chiedono una tariffa nuova. Il tempo medio di attesa è di un paio d’ore, negli uffici l’ingresso è contingentato per evitare un eccessivo affollamento, ma intanto improperi e lamentele fioccano, si passano di bocca in bocca.

Ognuno racconta la sua storia, ma il finale è sempre lo stesso: è arrivata una bolletta raddoppiata o triplicata, cosa fare? È come un telefono senza fili, all’ingresso è partita una gara surreale a chi ha la tariffa più alta e ora la sconta tutta.

Nel frattempo però i casi degli “scontenti da Enel” si moltiplicano: quello di Enzo Latronico parte lo scorso settembre e finisce oggi. In cinque mesi il piacentino si è visto recapitare tre bollette per l’energia elettrica pari a oltre 1600 euro “dato che – spiega – ci hanno detto che non era stata caricata la modifica richiesta del contratto concordata lo scorso settembre”.

Da parte sua Enel parla di “un disguido gestionale” e assicura che “procederà allo storno di tutto il fatturato a partire dall’1 ottobre 2023 e alla riemissione delle bollette con l’offerta sottoscritta lo scorso settembre”.