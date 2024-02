Da Libertà 15 alberi attorno ai Giardini Margherita e “presto un bosco per la città”

L’albero rappresenta il saldo legame con il passato attraverso le radici che si sviluppano nel terreno, e il desiderio di un futuro rigoglioso di foglie, fiori e frutti. Anche per questo la Fondazione Donatella Ronconi ed Enrica Prati ha deciso di donare 140 alberi alla città di Piacenza. “Si tratta di uno degli impegni che abbiamo preso con la nostra comunità durante i festeggiamenti per i 140 anni dalla nascita di Libertà – commenta il vicepresidente Alessandro Miglioli -. Un dono rivolto in particolare alle nuove generazioni”.

Un bosco per la città di Piacenza – Sono attualmente in corso le valutazioni con il Comune di Piacenza per l’individuazione del luogo più adatto alla piantumazione del bosco. Nel frattempo, su impulso di Donatella Ronconi, Editoriale Libertà ha deciso di acquistare quindici Liquidambar per adornare viale Il Piacentino e viale Abbadia, ai lati dei Giardini Margherita. “Quindici come i quindici decenni che legano la storia di Libertà a quella di questa città” sottolinea Miglioli. Le opere di piantumazione sono iniziate ieri, martedì 19 febbraio, e sono a cura della Cooperativa sociale Il Germoglio.

In questi giorni, dove gli indici di inquinamento dell’aria sfondano ogni record negativo, gli alberi oltre a essere elementi di decoro urbano sono ottimi soldati nella “guerra” contro lo smog. “Un nostro piccolo contributo per una città sempre più verde – spiega l’avvocato Miglioli -. Questi esemplari di Liquidambar verranno posizionati laddove mancavano da tanto tempo”. “Le piante hanno il sapore futuro – conclude -, vorremmo vederle crescere insieme ai nostri giovani, ai quali teniamo tantissimo perchè loro sono davvero il nostro domani. Spero siano bravi, competenti, saggi e che leggano ancora il giornale, perché no”.