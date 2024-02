Scuola, boom di iscrizioni ai licei: in crescita il Respighi e gli istituti della provincia

Scuole di provincia: è il tempo della riscoperta. In un quadro che segna un trend positivo per tecnici e professionali, ma una sostanziale continuità nelle scelte della secondaria di secondo grado, gli istituti comprensivi delle vallate (Volta di Castel San Giovanni e Mattei di Fiorenzuola, ma anche il San Colombano di Bobbio) registrano un incremento significativo.

Sul totale di 2.535 iscrizioni ad ora ufficialmente pervenute alla sede di Piacenza dell’Ufficio Scolastico Regionale, escluse le realtà private, i licei si attestano a quota 1.223 iscritti, gli istituti tecnici a quota 1.021 e le scuole professionali a 285. Nel capoluogo sono in salita i numeri delle iscrizioni al liceo scientifico “Respighi” dove la dirigente scolastica Elisabetta Ghiretti aveva segnalato un incremento del 20 per cento.

Per la vicepresidente della Provincia Patrizia Calza, le variazioni tra un anno e l’altro “dipendono da una articolata serie di fattori, inoltre il dato risentirà delle modifiche legate al fisiologico ri-orientamento che usualmente si registra ad anno scolastico in corso”. “Ciò premesso – sottolinea – è evidente che la riconosciuta qualità dell’offerta formativa del capoluogo e del territorio continua ad essere premiata anche in un contesto dinamico e complesso come l’attuale”.