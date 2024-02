Misericordia, azienda di Sarmato dona carrozzina per anziani e disabili

Grazie ad una ditta di Sarmato, la “Merit 90“, è stato possibile donare una carrozzina all’associazione Misericordia che la destinerà ad anziani, malati, persone disabili. La donazione è frutto di un circuito virtuoso. La ditta, che si occupa di stampaggio di materiale plastico, ha conferito 300mila tappi (pari a 800 chili di plastica) alla Braghieri plastic, sempre di Sarmato.

Anziché a fare cassa il ricavato è stato impiegato per l’acquisto del presidio sanitario donato alla Misericordia. Quest’ultima, tramite i suoi volontari, da anni raccoglie tappi di plastica che conferisce alla Braghieri plastic per poi acquistare presidi sanitari per chi è in difficoltà. Danno una mano grosse aziende, ma anche semplici privati.