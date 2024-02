Street art, murales e card per giovani: le idee di Piacenza under 30 a “Nel mirino”

Fioccano i progetti dei giovani a “Nel mirino”: dagli attrezzi per il fitness da posizionare sul Lungo Po a una card che consenta ai giovani di muoversi per la città pagando meno, e ancora una “Notte dei ricercatori” più lunga, che per un mese ogni fine settimana coinvolga a rotazione una delle quattro università piacentine.

Condotta da Nicoletta Bracchi, direttrice di Telelibertà e liberta.it, insieme al giornalista Thomas Trenchi, alla trasmissione ha partecipato l’assessore alle politiche giovanili Francesco Brianzi, l’artista Fabio Guarino e le studentesse e youthbanker Alice Lombardelli e Marta Bonatti.

In arrivo nuovi fondi – Nell’occasione l’assessore ha anche annunciato che il Comune “ha vinto il bando “Anci Giovani-Impresa” con il progetto “Piacenza al quadrato”, per un importo di 187mila euro. “È un bando nazionale – spiega – il capofila del progetto è il Comune di Piacenza e l’obiettivo sono le startup. Questo bando ci consentirà di sostenere iniziative imprenditoriali che nascono sul nostro territorio. Abbiamo fatto tutti rete: dalle associazioni di categoria al mondo cooperativo e del terzo settore, fino ai piccoli Comuni”. Fabio Guarino, artista che ha già lasciato il segno in alcuni punti della città con le opere di street art, ha invitato a pensare alla riqualificazione dei quartieri attraverso l’arte.

Murales al Peep – “Dopo il murales di via Negri – dice – realizzato insieme ai giovani che abitano in quella zona, credo che sarebbe molto positivo trovare altri spazi dove giovani divorati dalla noia possano cimentarsi con l’arte e allo stesso tempo compiere un’azione che riqualifichi il quartiere. È il modo per dare un’anima all’ambiente. In altre città lo hanno fatto, ad esempio al quartiere San Paolo di Bari”. E a Piacenza dove potrebbe trovare casa un’iniziativa del genere? “Il Peep è un quartiere che si presta” dice Guarino.

“Idea bellissima” commenta Brianzi. “Prima però bisogna creare i presupposti perché la street art possa attecchire: in alcuni casi ci sono dei vincoli e c’è un tema di cornice amministrativa”.

Migliorare la comunicazione – Dopo avere condiviso l’idea di una comunicazione “troppo istituzionale” degli eventi culturali in città, Marta Bonatti e Alice Lombardelli hanno spiegato il progetto Youthbank Piacenza, una “banca” formata da ragazze e ragazzi under 25 anni che può contare sulle risorse economiche – 30mila euro – messe a disposizione dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, per sostenere progetti sociali ideati e gestiti da loro coetanei. “Il progetto serve per finanziare iniziative socioculturali a sfondo giovanile” spiega Bonatti. “La particolarità – rimarca – consiste nel fatto che ci è stato dato il potere decisionale nella scelta dei progetti da finanziare”.

La puntata di “Nel mirino” è disponibile sul portale on demand di teleliberta.tv.