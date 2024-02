Da Epoca a Life: addio al fotografo Bavagnoli, scatti rimasti nella storia

Piacenza perde il suo più grande fotografo di sempre. È morto a Velletri dove abitava da molti anni Carlo Bavagnoli. Era nato a Piacenza il 5 maggio 1932, aveva 91 anni. Dopo aver iniziato con il periodico Epoca, è stato l’unico fotografo non statunitense a far parte della redazione del celebre magazine americano Life, imperniato principalmente sul fotogiornalismo. Per la rivista ha scattato immagini storiche come quella di copertina che ritraeva Jane Fonda nei panni di “Barbarella” ma anche le immagini del corpo di Papa Giovanni XXIII sul letto di morte, nonché reportage rimasti nella storia come quelli in Trastevere a Roma e tra gli scugnizzi di Napoli.



L’ultimo omaggio piacentino a Bavagnoli risale agli inizi degli anni 80 grazie a una mostra voluta dall’allora sindaco Stefano Pareti. L’intero archivio fotografico del reporter è oggi conservato nella Biblioteca storica della Fondazione Cariparma di Busseto.