Piacenza: giovane ferito con una coltellata finisce in ospedale, indaga la polizia

Un venticinquenne è rimasto ferito, per circostanze da chiarire nei pressi di un locale di kebab via Veneto alla rotonda con via Bianchi. All’arrivo dei soccorritori, il giovane presentava una ferita da arma da taglio a un fianco, ma per fare meglio luce sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte degli uomini della polizia intervenuti subito sul posto.

Il ferito, un giovane di nazionalità tunisina, è sempre rimasto cosciente ed è stato subito trasportato in ambulanza al pronto soccorso. Secondo i sanitari che gli hanno prestato le prime cure, non correrebbe pericolo di vita. Il 25enne non era in possesso di documenti e faticava ad esprimersi in italiano e questo ha reso più difficile ricostruire l’accaduto.

L’episodio è avvenuto attorno alle 22 in un locale pubblico in via Veneto. Sul posto si sono precipitate un’auto infermieristica del 118 di Piacenza e un’ambulanza della Croce rossa.

Sono subito intervenuti anche due equipaggi della polizia i cui componenti hanno raccolto informazioni interpellando le persone che si trovavano nelle vicinanze, tra cui numerosi giovani. Pare che non ci siano testimoni.